ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijen kunnen simpele morsecode lezen: 'mogelijk inzetbaar bij ontwikkeling van slimme, efficiënte AI'

Wetenschap
door Nina van der Linden
donderdag, 13 november 2025 om 11:07
Low-Res_Apparatus used in the experiment
Bijen blijken nog slimmer dan gedacht. Uit een nieuwe studie van Queen Mary University of London blijkt dat hommels eenvoudige vormen van morsecode kunnen leren lezen. De diertjes leerden onderscheid maken tussen korte en lange lichtflitsen, net als de bekende puntjes en streepjes uit de codetaal.
In het experiment leerden hommels in een speciaal doolhof waar ze suiker konden vinden: bij een korte flits kregen ze een zoete beloning, bij een lange flits wachtte hen een bittere verrassing. “We wilden weten of hommels het verschil konden leren tussen deze verschillende lichtlengtes. Het was erg spannend om te zien of ze het echt deden,” vertelt promovendus Alex Davidson, die het onderzoek leidde.
Visuele prikkels
Om vals spel uit te sluiten, veranderden de onderzoekers telkens de positie van de flitsen. Toch vlogen de bijen feilloos naar het juiste licht, ook als er geen suiker aanwezig was. Ze hadden dus echt geleerd op de tijdsduur te letten, niet op geur of locatie.
“Het is heel bijzonder dat ze dit kunnen,” zegt onderzoeker Elisabetta Versace. “In hun natuurlijke omgeving zien bijen geen knipperende lichten. Dat ze toch de duur van visuele prikkels kunnen volgen, wijst erop dat ze een soort tijdsgevoel hebben – iets wat mogelijk ook een rol speelt bij navigatie of communicatie.”
Kleine breintjes
De ontdekking maakt de weg vrij voor nieuw onderzoek naar de manier waarop hersenen tijd verwerken, zelfs in zulke kleine breintjes van nog geen kubieke millimeter groot. “Dit laat zien dat complexe taken niet altijd veel hersencapaciteit vereisen,” zegt Versace. “Dat is inspirerend. We kunnen dit mogelijk ook inzetten bij de ontwikkeling van slimme, efficiënte kunstmatige intelligentie.”
Bron: Eurekalert Biology Letters

Lees ook

Bijen en vlinders in Europa in toenemende mate bedreigdBijen en vlinders in Europa in toenemende mate bedreigd
Curaçao kampt met aanvallen van agressieve bijen, man overledenCuraçao kampt met aanvallen van agressieve bijen, man overleden
Deze milieuvriendelijke gewoonte kan dodelijk zijn voor bijenDeze milieuvriendelijke gewoonte kan dodelijk zijn voor bijen
Bijen en andere insecten in gevaar: Aziatische hoornaar maakt razendsnelle opmars in NLBijen en andere insecten in gevaar: Aziatische hoornaar maakt razendsnelle opmars in NL
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

ANP-401993560

Marion Jones, ooit de snelste vrouw ter wereld, komt nu amper nog de trap af

https3A2F2Fcdn.pijper.io2F20252F112F8D68hhcr7j5Bqv1762865965

Cryptocharlatan en partner vermoord en in stukken gehakt in Dubai

16272266217_16279521ea_b

Nepgezagvoerder vloog maandenlang passagiers boven Europa

Loading