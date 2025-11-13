Bijen kunnen simpele morsecode lezen: 'mogelijk inzetbaar bij ontwikkeling van slimme, efficiënte AI'

Bijen blijken nog slimmer dan gedacht. Uit een nieuwe studie van Queen Mary University of London blijkt dat hommels eenvoudige vormen van morsecode kunnen leren lezen. De diertjes leerden onderscheid maken tussen korte en lange lichtflitsen, net als de bekende puntjes en streepjes uit de codetaal.

In het experiment leerden hommels in een speciaal doolhof waar ze suiker konden vinden: bij een korte flits kregen ze een zoete beloning, bij een lange flits wachtte hen een bittere verrassing. “We wilden weten of hommels het verschil konden leren tussen deze verschillende lichtlengtes. Het was erg spannend om te zien of ze het echt deden,” vertelt promovendus Alex Davidson, die het onderzoek leidde.

Visuele prikkels

Om vals spel uit te sluiten, veranderden de onderzoekers telkens de positie van de flitsen. Toch vlogen de bijen feilloos naar het juiste licht, ook als er geen suiker aanwezig was. Ze hadden dus echt geleerd op de tijdsduur te letten, niet op geur of locatie.

“Het is heel bijzonder dat ze dit kunnen,” zegt onderzoeker Elisabetta Versace. “In hun natuurlijke omgeving zien bijen geen knipperende lichten. Dat ze toch de duur van visuele prikkels kunnen volgen, wijst erop dat ze een soort tijdsgevoel hebben – iets wat mogelijk ook een rol speelt bij navigatie of communicatie.”

Kleine breintjes

De ontdekking maakt de weg vrij voor nieuw onderzoek naar de manier waarop hersenen tijd verwerken, zelfs in zulke kleine breintjes van nog geen kubieke millimeter groot. “Dit laat zien dat complexe taken niet altijd veel hersencapaciteit vereisen,” zegt Versace. “Dat is inspirerend. We kunnen dit mogelijk ook inzetten bij de ontwikkeling van slimme, efficiënte kunstmatige intelligentie.”