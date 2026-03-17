OM België wil 13 jaar cel voor Jos Leijdekkers om import cocaïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 12:13
DENDERMONDE (ANP/BELGA) - Het Openbaar Ministerie in België heeft dertien jaar celstraf geëist tegen de veroordeelde Nederlandse drugshandelaar 'Bolle' Jos Leijdekkers voor zijn betrokkenheid bij de import van zo'n 11 ton cocaïne via de haven van Antwerpen in oktober 2023. In de rechtbank in Dendermonde stonden dinsdag 22 verdachten terecht.
De drugs zaten in een container met palmpitmeel afkomstig uit Sierra Leone, het land waar de voortvluchtige Leijdekkers sinds enige tijd verblijft. Hij zou daar bescherming genieten van de president van het land en een relatie hebben met diens dochter.
Volgens de Belgische justitie is Leijdekkers de organisator van het drugstransport, dat werd onderschept door de autoriteiten. Criminelen zouden van plan zijn geweest om de lading met een waarde van 550 miljoen euro met geweld terug te nemen, maar dat kon worden voorkomen.
Justitie eiste de zwaarste straf tegen Leijdekkers. De strafeisen tegen andere verdachten liepen uiteen van achttien maanden tot tien jaar cel.
POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

jan smit verbleef een maand in spaanse kliniek1582004654

Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

