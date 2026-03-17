OM België wil 13 jaar cel voor Jos Leijdekkers om import cocaïne

DENDERMONDE (ANP/BELGA) - Het Openbaar Ministerie in België heeft dertien jaar celstraf geëist tegen de veroordeelde Nederlandse drugshandelaar 'Bolle' Jos Leijdekkers voor zijn betrokkenheid bij de import van zo'n 11 ton cocaïne via de haven van Antwerpen in oktober 2023. In de rechtbank in Dendermonde stonden dinsdag 22 verdachten terecht.

De drugs zaten in een container met palmpitmeel afkomstig uit Sierra Leone, het land waar de voortvluchtige Leijdekkers sinds enige tijd verblijft. Hij zou daar bescherming genieten van de president van het land en een relatie hebben met diens dochter.

Volgens de Belgische justitie is Leijdekkers de organisator van het drugstransport, dat werd onderschept door de autoriteiten. Criminelen zouden van plan zijn geweest om de lading met een waarde van 550 miljoen euro met geweld terug te nemen, maar dat kon worden voorkomen.

Justitie eiste de zwaarste straf tegen Leijdekkers. De strafeisen tegen andere verdachten liepen uiteen van achttien maanden tot tien jaar cel.