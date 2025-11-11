Klaver: verstandig dat D66 en CDA voortouw nemen in formatie

DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver noemt het advies van verkenner Wouter Koolmees om CDA en D66 het voortouw te laten nemen "verstandig". De fractieleider van GroenLinks-PvdA "vertrouwt erop dat het Jetten en Bontenbal lukt inhoudelijk een goede stap vooruit te zetten". Dat schrijft hij op X na het verschijnen van het verslag van de D66-verkenner.

Partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) moeten wat Koolmees betreft de komende drie weken gaan onderhandelen over een aantal grote onderwerpen.

GroenLinks-PvdA stelt zich vooralsnog ambivalent op in het proces richting een nieuw kabinet. Klaver zei eerder dat zowel oppositie als coalitie voor zijn partij een optie is. "Ons land verdient snel een daadkrachtig bestuur", benadrukt hij.