Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Het dorp Moerdijk in Noord-Brabant moet verdwijnen om plaats te maken voor uitbreiding van het bestaande haven - en industrieterrein in die plaats. Dat deelt het bestuur van de gelijknamige gemeente dinsdagavond mee op een publieke informatiebijeenkomst in dorpshuis de Ankerkuil.

Aanwezige bewoners van Moerdijk reageren geschokt en stellen vragen aan bestuurders, onder meer over wat er moet gebeuren met graven op het kerkhof van Moerdijk en koophuizen in het dorp. De gemeente zegt te willen zorgen voor eerlijke compensatie. Moerdijk telt ongeveer 1100 inwoners.

De plannen om Moerdijk op te heffen hebben te maken met de "Powerport regio Moerdijk": een gebied vanaf het bestaande haven- en industrieterrein Moerdijk tot aan de Amercentrale in de gemeente Geertruidenberg. "Het Rijk wil veel nieuwe energie-infrastructuur ontwikkelen in deze regio", schrijft de gemeente.

Ruimtegebrek

Moerdijk stelt dat de wens om in Nederland de industrie te verduurzamen veel ruimte kost, "juist in een gebied waar de ruimte beperkt is, de leefbaarheid onder druk staat en de milieudruk al hoog is". Afgelopen juni is besloten dat in het Powerportgebied 700 hectare ruimte nodig is voor industrie.

Volgens de planning nemen het Rijk en de regio op 1 december een besluit over de uitbreiding van het haven- en industrieterrein en daarmee de toekomst van Moerdijk.

De gemeente hanteert sinds 2015 de "Moerdijkregeling" en paste die in 2025 aan in verband met de Powerport-ontwikkeling. De regeling geeft zekerheid over de verkoop van woningen doordat de gemeente (een beperkt aantal) woningen koopt.