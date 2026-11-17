DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver wil van het kabinet weten of er nog steeds een blokkade ligt op samenwerking met zijn partij en op meer belasting op vermogen. Als dat nog het geval is kan er geen sprake zijn van een "nieuwe start", zei hij tijdens een spoeddebat over de coalitiecrisis van de afgelopen dagen.

Die crisis brak vorige week uit toen D66 en CDA het belastingplan met oppositiepartijen PRO en Volt door de Tweede Kamer loodsten. Dat leidde tot een woedende reactie van coalitiepartner VVD die niets ziet in samenwerking met PRO. VVD-leider Dilan Yeşilgöz eiste een "reset" van de coalitie en noemde het minderheidskabinet een "mislukt experiment". Na vier dagen lang onderhandelen lieten D66, VVD en CDA maandagavond weten het vertrouwen in elkaar te hebben teruggevonden.