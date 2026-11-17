AMSTERDAM (ANP) - Een 27-jarige man uit Hoofddorp heeft dinsdag een voorwaardelijke geldboete van 500 euro gekregen voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ook moet hij de gemeente Amsterdam ruim 2000 euro betalen voor de gemaakte schoonmaakkosten. De man spoot op 2 augustus met gele en blauwe graffiti een doodshoofd en onder meer de tekst 'Stop the human traffic' op het monument.

In de rechtbank legde de verdachte uit dat hij ten tijde van het incident mogelijk in een psychose verkeerde en ervan overtuigd was dat zijn familie en vrienden in gevaar waren. Hij was zich naar eigen zeggen destijds niet bewust van de betekenis van het monument. Kort na zijn aanhouding heeft een psychiater een stoornis bij hem vastgesteld, waarvan de politierechter het waarschijnlijk acht dat die op het moment van de bekladding ook aanwezig was. Zij oordeelde dan ook dat hij sterk verminderd ontoerekeningsvatbaar is.

De komende twee jaar mag de man niet in aanraking komen met politie en justitie. "Ik hoop dat we elkaar niet in deze hoedanigheid terugzien", besloot de rechter.