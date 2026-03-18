ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klaver ziet GL-PvdA 'fors winnen' ten opzichte van het najaar

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 23:24
LEIDEN (ANP) - Jesse Klaver ziet zijn partij GroenLinks-PvdA "fors winnen" ten opzichte van de landelijke verkiezingen in november. Leden van de partij hebben de "rug gerecht", zei hij op een bijeenkomst in Leiden.
In het najaar was GroenLinks-PvdA in acht gemeenten de grootste. "Nu worden het zoals het er nu uitziet veel meer", aldus Klaver. Daarbij noemt hij Doetinchem, Tilburg en Leiden. Hoewel in Leiden nog geen voorlopige uitslag bekend is, staat GroenLinks-PvdA daar op voorsprong nadat een klein deel van de stemmen is geteld. De resultaten in Doetinchem en Tilburg zijn gebaseerd op exitpolls.
"Er is nog iets wat in de lucht hangt", zei Klaver in een toespraak. "Dat weten we misschien pas morgen, misschien pas overmorgen, maar we zouden wel eens de grootste partij van Nederland kunnen worden."
loading

Loading