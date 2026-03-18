Yeşilgöz ziet bij raadsverkiezingen 'mooie resultaten' voor VVD

WAALWIJK (ANP) - Wat VVD-leider Dilan Yeşilgöz betreft zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor haar partij geslaagd. "We hebben verschillende gemeenten gezien waarin we stijgen, waarin we verdubbelen", zei ze op de uitslagenavond van de liberalen in Waalwijk. "Dat zijn echt mooie resultaten."

Het aantal uitslagen dat binnen is gekomen bij de ANP Verkiezingsdienst is nog beperkt.

De VVD boekte tot dusver winst in een aantal kleine gemeenten. Maar in Den Haag lijken de liberalen juist de grootste verliezer te worden. Zij raken daar volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS 4 van hun huidige 7 raadszetels kwijt.

"Het ziet er vooralsnog goed uit", zei Yeşilgöz desondanks. "De sfeer zit er goed in."