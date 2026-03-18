Yeşilgöz ziet bij raadsverkiezingen 'mooie resultaten' voor VVD

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 23:17
WAALWIJK (ANP) - Wat VVD-leider Dilan Yeşilgöz betreft zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor haar partij geslaagd. "We hebben verschillende gemeenten gezien waarin we stijgen, waarin we verdubbelen", zei ze op de uitslagenavond van de liberalen in Waalwijk. "Dat zijn echt mooie resultaten."
Het aantal uitslagen dat binnen is gekomen bij de ANP Verkiezingsdienst is nog beperkt.
De VVD boekte tot dusver winst in een aantal kleine gemeenten. Maar in Den Haag lijken de liberalen juist de grootste verliezer te worden. Zij raken daar volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS 4 van hun huidige 7 raadszetels kwijt.
"Het ziet er vooralsnog goed uit", zei Yeşilgöz desondanks. "De sfeer zit er goed in."
POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1424698355

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

ANP-447877175

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

web17-trumpspeechms13-1160x768

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

gandr-collage

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

Loading