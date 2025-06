Klijnsma zegt publiekelijk 'sorry' voor uitspraak over BBB

ASSEN (ANP) - Jetta Klijnsma, de commissaris van de Koning in Drenthe, heeft publiekelijk excuses gemaakt voor haar uitspraak over de BBB. In een filmpje dat is gepubliceerd op de website van de provincie, leest Klijnsma een verklaring voor die ze in afstemming met de Drentse BBB heeft opgesteld. "Het woordje 'ellende' had ik niet in de mond moeten nemen", zegt Klijnsma. "Ik bied mijn verontschuldigingen aan bij de inwoners van Drenthe die zich door mijn uitspraak niet gehoord voelen."

De oud-staatssecretaris had zaterdag op het congres van GroenLinks-PvdA gezegd dat het ontbreken van bestuurderservaring bij de BBB'ers in haar provincie "echt een ellende" oplevert. De BBB reageerde woedend. Partijleider Caroline van der Plas zei "diep geraakt" te zijn en de Drentse fractie noemde deze uitspraak "onacceptabel".

De 68-jarige Klijnsma bood zondag bij Van der Plas al excuses aan en deed dat maandag in een verklaring opnieuw. Ze sprak dinsdag met de fractie, die toen aangaf dat het vertrouwen in Klijnsma als voorzitter van Provinciale Staten "ernstig is beschadigd". Klijnsma zegt daarvan geschrokken te zijn. "Ik snap dat de BBB-fractie ontstemd is en dat dit hen persoonlijk raakt."

Stoppen

Klijnsma biedt hiervoor nogmaals excuses aan. "De komende maanden wil ik me graag blijven inzetten voor onze provincie en blijven werken aan het onderlinge vertrouwen." De PvdA-politica heeft al aangekondigd aan het eind van dit jaar te stoppen als commissaris, een functie die ze sinds 2017 bekleedt.

Klijnsma zegt dat ze met haar opmerking het belang had willen benadrukken van goede ondersteuning van de volksvertegenwoordigers van GroenLinks-PvdA. De BBB is in Drenthe veruit de grootste partij en heeft twee gedeputeerden in het college.