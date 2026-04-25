Klimaatdemonstranten XR lopen A12 op bij De Meern

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 12:09
anp250426048 1
DE MEERN (ANP) - Een grote groep klimaatdemonstranten van XR is zaterdag de A12 opgelopen, ziet een ANP-verslaggever. Dat gebeurde ter hoogte van De Meern, vlakbij Utrecht. De politie probeerde hen tegen te houden, maar slaagde daar niet in.
Zo'n tweehonderd demonstranten zijn op de been. Een deel van hen wist de snelweg op te komen.
De activisten willen een direct einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de demonstranten gaat daar jaarlijks tussen de 39,7 tot 46,4 miljard euro heen. Dit geld moet volgens hen gebruikt worden voor huisvesting, gezondheidszorg, dekoloniaal herstel en schuldkwijtschelding.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-04-25 om 06.18.56

Hoe (bijna) alles in twintig jaar twee keer zo duur werd

gandr-collage (1)

Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs

generated-image (3)

Niet zo sexy als mannen denken – wat ongevraagde aanrakingen met vrouwen doen.

302402968_m

Mensen die intelligenter zijn dan gemiddeld, hebben deze 3 eigenaardige gewoontes.

images

Epstein had vlak voor zijn dood nog 4 huizen vol jonge vrouwen in Londen

generated-image (6)

Waarom eerstgeborenen meer verdienen – en wat ziekte ermee te maken heeft

