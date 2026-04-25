Klimaatdemonstranten XR lopen A12 op bij De Meern

DE MEERN (ANP) - Een grote groep klimaatdemonstranten van XR is zaterdag de A12 opgelopen, ziet een ANP-verslaggever. Dat gebeurde ter hoogte van De Meern, vlakbij Utrecht. De politie probeerde hen tegen te houden, maar slaagde daar niet in.

Zo'n tweehonderd demonstranten zijn op de been. Een deel van hen wist de snelweg op te komen.

De activisten willen een direct einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de demonstranten gaat daar jaarlijks tussen de 39,7 tot 46,4 miljard euro heen. Dit geld moet volgens hen gebruikt worden voor huisvesting, gezondheidszorg, dekoloniaal herstel en schuldkwijtschelding.