Klimaatdienst EU: 2025 evenaart vermoedelijk een na warmste jaar

BONN (ANP/AFP/BELGA) - Het jaar 2025 zal waarschijnlijk samen met 2023 op een gedeelde tweede plaats eindigen als warmste jaren ooit, achter recordjaar 2024. Dat stelt de Europese klimaatdienst Copernicus. Vorige maand kwam de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) al met eenzelfde voorspelling.

Volgens Copernicus was afgelopen maand wereldwijd de op twee na warmste novembermaand ooit, met een temperatuur die 1,54 graad boven het pre-industriële niveau lag en een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 14,02 graden Celsius.

In Europa bedroeg de gemiddelde oppervlaktetemperatuur in november 5,74 graden, waarmee het de vijfde warmste novembermaand ooit werd. De hele herfst was de vierde warmste in Europa ooit.