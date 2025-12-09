ECONOMIE
Cambodja voert 'tegenaanvallen' uit in grensgebied met Thailand

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 6:00
PHNOM PENH (ANP/AFP) - Cambodja heeft militair ingegrepen na diverse aanvallen van buurland Thailand. Dat meldt de Cambodjaanse senaatsvoorzitter en oud-premier Hun Sen op Facebook, nadat Cambodja eerder had ontkend dat het had gereageerd op beschietingen uit Thailand.
"Na meer dan 24 uur geduldig te hebben gewacht om het staakt-het-vuren te respecteren en om mensen in veiligheid te brengen, hebben we gisteravond en vanochtend teruggeslagen", aldus Hun Sen. "Wij moeten vechten op alle plekken waar de vijand ons heeft aangevallen."
Eerder maakte het Cambodjaanse ministerie van Defensie bekend dat er nog twee burgers zijn omgekomen tijdens het opgelaaide grensconflict. Daarmee staat het dodental op zes. Tien anderen zouden gewond zijn geraakt.
In juli kostten gevechten in het grensgebied meer dan veertig mensen het leven, waarna een staakt-het-vuren werd gesloten.
