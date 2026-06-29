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Rusland neemt maatregelen tegen Finland om einde kernwapenverbod

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 14:32
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MOSKOU (ANP/RTR) - Moskou zegt maatregelen te nemen tegen Finland nu dat land kernwapens op zijn grondgebied niet langer uitsluit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Moskou overgaat op "politieke en militair-technische maatregelen".
De woordvoerster noemt het Finse besluit ongefundeerd en "een reële bedreiging" voor Rusland. Ze zegt niet wat die maatregelen precies inhouden.
Eerder deze maand werd een verbod op het toelaten van kernwapens op Fins grondgebied opgeheven. Dat betekent niet dat het land van plan is kernwapens op te slaan, maar de mogelijkheid is er wel.
In 2023 werd Finland lid van het militaire bondgenootschap NAVO vanwege de toenemende Russische dreiging en de oorlog in Oekraïne. Finland deelt een grens van 1340 kilometer met Rusland.
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