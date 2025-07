Klimaatsenioren verliezen hoop in Shell en nemen cadeau terug

DEN HAAG (ANP) - De actiegroep Grootouders voor het Klimaat haalt donderdagmiddag een eerder geschonken stoel op bij Shell. Het cadeau was een 'toekomststoel', een lege stoel die jongere generaties vertegenwoordigt. De 5000 aangesloten grootouders en senioren die strijden voor het klimaat hoopten dat Shell met de aanvaarding van de stoel serieus aan de slag zou gaan om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Die hoop is vervlogen, zegt de actiegroep nu.

Dat Shell is afgehaakt bij het maken van klimaatafspraken met het kabinet was de directe aanleiding voor de senioren om de stoel terug te halen. Shell zei dat dit misging door gestegen kosten, slechtere marktomstandigheden en vertraagde infrastructuur voor elektriciteit en CO2.

De groep was al niet blij met Shell-topman Wael Sawan die investeringen in duurzame energie terugdraaide en de rechtszaak tegen Milieudefensie waarin Shell "de rechten van toekomstige generaties niet overwoog". "In de praktijk krijgt het commerciële kortetermijnbelang steevast voorrang. In dat licht ervaren we de aanwezigheid van een Toekomststoel als een vorm van greenwashing."

Demonstratie

Shell vindt het jammer dat de stoel wordt opgehaald door Grootouders voor het Klimaat, laat een woordvoerster weten. "We leveren de energie voor vandaag, maar zijn ook volop bezig met het energiesysteem van morgen." Het brandstofbedrijf zegt bezig te zijn met het omlaag brengen van de uitstoot en deze koers door te zetten. Shell heeft wel toegezegd de toekomststoel donderdagmiddag te overhandigen aan twee leden van de actiegroep.

Grootouders voor het Klimaat demonstreert vanaf 14.00 uur voor het plein naast het centraal station in Den Haag, richting het gebouw van de Tweede Kamer. De senioren brengen de toekomststoel daar naartoe.