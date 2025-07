Jumbo merkt dat nieuwe koers werkt, hogere omzet en meer klanten

VEGHEL (ANP) - Jumbo kijkt terug op een positieve eerste helft van het jaar. De omzet van het supermarktconcern is gestegen dankzij een nieuwe strategie.

In de eerste helft van 2025 steeg de omzet met 3,7 procent naar 5,8 miljard euro vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de supermarktketen heeft een scherpere focus op klanten, winkels en het assortiment geleid tot meer klanten en een hogere klanttevredenheid.

Vorig jaar had Jumbo nog flink last van het verbod op tabaksverkoop dat op 1 juli 2024 was ingegaan, waardoor de omzet over heel 2024 lager uitviel. Daarnaast zat de keten een tijdlang in een "serieuze crisis", zei toenmalig topman Ton van Veen begin dit jaar bij de jaarcijfers.

Jumbo was minder voordelig geworden in vergelijking met andere Nederlandse supermarkten. Het concern kampte ook met hogere personeelskosten en een competitievere markt. Hierop besloot Jumbo een nieuwe koers te varen.