Klimaattop nadert einde zonder duidelijke doorbraken

BELÉM (ANP) - De klimaattop in Belém is bijna voorbij, maar in de teksten die tot dusver naar buiten zijn gekomen en de reacties van onderhandelaars daarop zijn geen grote doorbraken te bespeuren. Laat op de avond (lokale tijd) zijn onderhandelaars nog wel met elkaar in gesprek op de COP30. Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) is bijvoorbeeld gaan praten met de voorzitter van de top, André Corrêa do Lago.

Hoekstra zei eerder op de dag nog tegen Europese bondgenoten dat hij de teksten over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen ronduit "zwak" vond. "Dit gaan we onder geen beding accepteren", zei hij over de teksten die op dat moment op tafel lagen. De EU eist concretere stappen om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. In de conceptteksten die de voorzitter vrijdagochtend liet rondgaan, stond daar niets meer over.

Diplomatieke bronnen stellen dat landen als Saudi-Arabië en Rusland nieuwe afspraken op dit gebied blokkeren. "Vanuit Europees perspectief lijkt dit een COP te worden die weinig vooruitgang heeft geboekt op de hoofdlijnen", zegt een EU-bron. Volgens hem wil Brazilië wel voorstellen laten staan over het op termijn verdriedubbelen van het geld voor aanpassingen aan klimaatverandering. Dat budget zou moeten komen uit de totale pot voor klimaatfinanciering aan armere landen, waar in 2035 volgens eerdere afspraken zeker 300 miljard dollar in moet zitten.