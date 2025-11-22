ECONOMIE
Marjorie Taylor Greene verlaat Huis van Afgevaardigden

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 3:08
bijgewerkt om zaterdag, 22 november 2025 om 6:29
Republikeins congreslid Marjorie Taylor Greene verlaat op 5 januari het Huis van Afgevaardigden, laat zij weten in een verklaring op X. De aankondiging volgt op een conflict met de Amerikaanse president Donald Trump. Taylor Greene bekritiseerde Trump recent omdat hij zich lang verzette tegen de publicatie van documenten in de Epstein-affaire.
Trump verklaarde daarna op zijn beurt niet langer achter Taylor Greene te staan en bij de tussentijdse parlementsverkiezingen volgend jaar waarschijnlijk haar tegenkandidaat te steunen. "Het enige wat ik 'Gekke' Marjorie zie doen, is klagen, klagen, klagen", aldus Trump. Taylor Greene was lang juist een uitgesproken medestander van Trump. Ze trok haar steun aan de president aanvankelijk nog niet volledig in, maar stelde wel hem niet meer in alles te volgen.
"Ik zal mijn functie neerleggen", verklaarde Greene vrijdag echter verrassend in een bericht op X. Ook schreef zij in een uitgebreide verklaring, die zij eveneens voordroeg in een video: "Opkomen voor Amerikaanse vrouwen die op hun veertiende zijn verkracht, verhandeld en misbruikt door rijke en machtige mannen zou er niet toe moeten leiden dat ik een verrader word genoemd en word bedreigd door de president van de Verenigde Staten, voor wie ik heb gestreden."
