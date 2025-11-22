Schaatsster Kok wint in Calgary voor het eerst 1000 meter

CALGARY (ANP) - Femke Kok heeft voor het eerst in haar carrière een wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter gewonnen. De 25-jarige Friezin was met een persoonlijk record van 1.12,36 sneller dan landgenoten Isabel Grevelt en Marrit Fledderus. Grevelt pakte zilver met een persoonlijk record van 1.13,14, Fledderus het brons met 1.13,33.

Jutta Leerdam won een week eerder in 1.12,35. De 26-jarige Zuid-Hollandse moest nu genoegen nemen met een vierde plaats met 1.13,34. Antoinette Rijpma-de Jong werd negende met 1.13,74.

Kok verbeterde vijf dagen geleden in Salt Lake City het twaalf jaar oude wereldrecord op de 500 meter in 36,09. Op de 1000 meter eindigde ze toen twee dagen eerder als tweede achter landgenote Jutta Leerdam in een persoonlijk record van 1.12,43. Nu was ze een fractie sneller met een betere slotronde en had ze een grote marge (0,78) op Grevelt, die tweede werd.

"Deze had ik nog niet. Dat is een mooie toevoeging", zei Kok bij de NOS over haar eerste zege in de wereldbeker op de 1000 meter. "Ik zit wel in een positieve flow na vorige week, maar er kwam ook veel op me af. Ik moest er even inkomen, daarom ben ik extra blij dat het is gelukt."

Kok was ook iets sneller dan een week eerder. "Een pr is heel mooi, vooral na vorige week, toen ik geen vlekkeloze rit had. Ik wilde het nu beter uitvoeren."