KLM mijdt luchtruim Curaçao niet na bijna-ongelukken

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 10:26
anp151225084 1
SCHIPHOL (ANP) - KLM blijft naar Curaçao vliegen, nadat er afgelopen weekend meldingen waren geweest van bijna-ongelukken in het luchtruim van het eiland. Wel houdt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de situatie nauw in de gaten en is er contact met de relevante autoriteiten, stelt het bedrijf in een verklaring.
"De beslissing om niet naar een specifieke bestemming te vliegen of om een bepaald luchtruim te vermijden, is gebaseerd op de meest actuele analyses op dat moment", aldus KLM. "Op basis daarvan is er op dit moment geen aanleiding om het luchtruim van Curaçao te mijden."
Afgelopen vrijdag moest een passagierstoestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue in het luchtruim boven het eiland uitwijken voor een Amerikaans militair vliegtuig. Maandag berichtte de NOS over een tweede bijna-botsing boven Curaçao, waarbij een civiel zakenvliegtuig betrokken was.
