Premier Australië: geen verband aanslag en erkenning Palestina

door anp
maandag, 15 december 2025 om 10:33
anp151225086 1
CANBERRA (ANP) - De Australische premier Anthony Albanese accepteert niet dat er een verband is tussen de aanslag op Bondi Beach en de Australische erkenning van de Palestijnse staat. Dat verklaarde hij volgens Australische media nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had aangegeven dat met die erkenning olie op het "antisemitische vuur" is gegooid.
Bij het populaire strand openden aanslagplegers zondag het vuur tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka. Er vielen zeker vijftien doden.
Albanese kreeg van een journalist de vraag of hij accepteert dat de aanval in verband gebracht kan worden met de erkenning van de Palestijnse staat. "Nee, dat doe ik niet", reageerde hij. "En de overgrote meerderheid van de wereld ziet een tweestatenoplossing als de weg vooruit in het Midden-Oosten."
