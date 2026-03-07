KLM-repatriëringsvlucht vanuit Oman uitgesteld om veiligheid

DEN HAAG (ANP) - Ook een repatriëringsvlucht van KLM van Oman naar Amsterdam is tot nader order uitgesteld "vanwege de veiligheidssituatie", meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vlucht zou zondag om 00.45 uur vertrekken vanuit de hoofdstad Muscat.

Zaterdagmiddag werd al een repatriëringsvlucht van Corendon uitgesteld om veiligheidsredenen. Een woordvoerder van het ministerie kon toen niet precies zeggen wat er is veranderd in de veiligheidssituatie. Volgens haar annuleren andere landen momenteel ook vluchten. "De veiligheid van de Nederlanders staat voorop bij de repatriëring. Het ministerie van Buitenlandse Zaken monitort de veiligheidssituatie van uur tot uur, samen met de betrokken luchtvaartmaatschappijen."

Het ministerie heeft de reizigers die zouden meegaan met de KLM-vlucht geïnformeerd en probeert hen zo snel mogelijk op een volgende vlucht te plaatsen. Ze worden, net als de Corendon-reizigers, opgevangen door de Nederlandse ambassade in Muscat.

Zaterdagochtend landde wel een andere repatriëringsvlucht vanuit Oman op Schiphol. In dat vliegtuig van KLM zaten 281 mensen, onder wie 263 Nederlanders.