Meer dan twintig doden bij overstromingen in Nairobi

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 15:57
anp070326106 1
NAIROBI (ANP/RTR) - Zware overstromingen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi hebben aan zeker 23 mensen het leven gekost. President William Ruto heeft een noodteam samengesteld dat hulp moet gaan leveren, waarbij ook soldaten zijn ingezet.
"Ik heb ook opdracht gegeven om onmiddellijk noodvoedsel uit onze nationale strategische reserves vrij te geven en te verdelen onder de gezinnen die door de overstromingen zijn getroffen", zei de president verder in een verklaring op sociale media.
Het vliegverkeer van en naar Nairobi, de grootste luchthaven van Oost-Afrika, is ernstig verstoord.
Klimaatwetenschappers zeggen dat de intensere periodes van overstromingen en droogtes een direct gevolg zijn van de opwarming van de aarde. Een klimaatrapport uit 2024 wees uit dat de kans op overvloedige, verwoestende regenval in de regio inmiddels is verdubbeld.
