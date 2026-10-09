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KLM-vlucht op weg naar Panama omgeleid naar Curaçao

Samenleving
door anp
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WILLEMSTAD (ANP) - Een KLM-vlucht die vanuit Amsterdam onderweg was naar Panama-Stad is vanwege de zware aardbeving voor de kust van het Midden-Amerikaanse land omgeleid naar Curaçao, zo is te zien op de website Flightradar24.
Het gaat om vlucht KL757, meldt de website Curaçao.nu. KLM gaat de passagiers op het eiland opvangen, meldt een medewerker van de luchtvaartmaatschappij aan de nieuwswebsite. Wanneer de vlucht verder kan naar Panama is nog onbekend.
In Panama vond vrijdag voor de kust een zware aardbeving met een kracht van 7.7 plaats. Alle vluchten zijn daarom op het vliegveld Tocumen in Panama-Stad uit voorzorg tijdelijk stilgelegd.
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