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Voorzitter Raad voor rechtspraak noemt sancties ICC 'onacceptabel'

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De nieuwe sancties die de Verenigde Staten eerder vrijdag aankondigden voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, "onacceptabel", zo laat hij weten in een reactie.
"Met deze sancties wordt niet alleen het ICC het werk onmogelijk gemaakt, maar tasten de Verenigde Staten onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak wereldwijd aan", aldus Naves.
De sancties van de VS gaan over een half jaar in. Volgens Naves moet het kabinet daarom "geen enkel middel onbenut laten" om die van tafel te krijgen. Naves realiseert zich dat dat een complex vraagstuk is en zegt de "diplomatieke inzet van het kabinet" te waarderen. Wel benadrukt hij dat de onafhankelijkheid van het ICC en de rechtspraak "niet onderhandelbaar" zijn. "Een beetje onafhankelijkheid bestaat niet", aldus Naves.
Hij roept het kabinet daarom op de onafhankelijke rechtspraak en het ICC te verdedigen. Het kabinet zou volgende week volgens Naves tijdens de Europese Raad bijvoorbeeld in kunnen zetten op concrete tegenmaatregelen vanuit Europa.
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