Zeven tijgers in beslag genomen bij arrestatie bendeleider Mexico

MONTERREY (ANP/BLOOMBERG) - De Mexicaanse politie heeft de leider gearresteerd van een groep die nauwe banden heeft met het beruchte drugskartel Cartel del Noreste. Tijdens de arrestatie werden naast wapens, drugs, auto's en motoren ook zeven tijgers in beslag genomen.

Volgens het Mexicaanse ministerie van Veiligheid, dat een foto van de tijgers deelde, volgde de arrestatie op de inbeslagname van een schip in Tamaulipas. De zaak draait om onder meer benzinesmokkel door criminelen die banden hebben met Cartel del Noreste. Het kartel werd vorig jaar door de Amerikaanse president Donald Trump op de lijst met terroristische organisaties gezet.

Exotische dieren worden in de Mexicaanse kartelwereld gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. In een Amerikaanse aanklacht tegen de zoons van de beruchte kartelbaas El Chapo uit 2023 werden zij ervan beschuldigd enkele van hun slachtoffers "dood of levend" aan hun tijgers te hebben gevoerd.