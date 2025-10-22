ECONOMIE
Knesset stemt in eerste ronde in met annexatie Westoever

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 16:57
JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - Het Israëlische parlement heeft in een eerste ronde ingestemd met een wet om het Israëlische recht toe te passen op de Westelijke Jordaanoever. Dat zou neerkomen op een annexatie van de Westoever.
In de eerste van de in totaal vier stemrondes kreeg de wet 25 stemmen voor en 24 tegen. Een andere wet, die specifiek refereert aan de annexatie van nederzetting Maale Adumim, kreeg 32 stemmen voor en 9 tegen. Volgens de Times of Israel lag de stemming gevoelig, omdat Amerikaanse vertegenwoordigers, die tegen de annexatie zijn, in het land zijn om te praten over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza.
Israël ziet de in 1967 veroverde gebieden niet als bezet gebied. Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn de nederzettingen echter illegaal. Voor een staat die een gebied bezet, gelden beperkingen. De bezetting moet tijdelijk zijn en het land moet humanitaire hulp faciliteren waar nodig. Bij een annexatie zou in plaats daarvan het Israëlische recht worden toegepast.
