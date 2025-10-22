Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

Volgende week begint in Utrecht de rechtszaak tegen Marco Borsato (58). De zanger wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Misdaadverslaggever John van den Heuvel (62) blikte in de Radio 10 Ochtendshow met Gordon en Froukje de Both alvast vooruit op de zaak, en verklaarde waarom Borsato’s familie tijdens de zittingen afwezig zal zijn.

“Wat vind je van de ontwikkeling dat hij alleen naar de rechtbank gaat?”, vraagt Gordon naar aanleiding van eerdere berichtgeving van Privé over de afwezigheid van zijn familie. “Ik kan het wel begrijpen,” antwoordt John. Volgens hem is het logisch dat Borsato zijn naasten thuis laat. “Er gaan details aan de orde komen die niet heel fijn zijn om te horen, ook niet als naaste of ex-partner,” legt hij uit. Daarom begrijpt hij goed dat de zanger op 28 en 30 oktober alleen bij de inhoudelijke behandeling aanwezig zal zijn.

Ontucht met minderjarige

John licht ook toe waarvan Borsato precies wordt verdacht. “Hij wordt ervan beschuldigd dat hij ontucht met een minderjarig meisje heeft gepleegd over een langere tijd.” Het vermeende slachtoffer schreef haar ervaringen op in een dagboek, dat later door haar moeder werd ontdekt.

Froukje vraagt vervolgens naar Johns rol in de zaak. “Wat is jouw rol in dit geheel, want jij staat het vermeende slachtoffer bij?” John reageert: “Ik sta haar niet bij, maar ik heb haar en haar moeder wel geadviseerd toen ze worstelde met het doen van een aangifte, omdat het voor enorme publiciteit zou gaan zorgen.”

Over de geruchten dat er een bekentenis van Borsato op tape zou staan, blijft Van den Heuvel voorzichtig. “Ik ben niet over één nacht ijs gegaan, want het zijn zware beschuldigingen,” zegt hij. “Wat dat is, dat zal allemaal volgende week aan de orde komen.”