Klopt het wel dat er duizend asielzoekers per week naar Nederland komen, zoals Eerdmans zegt?

Per week zouden er duizend asielzoekers naar Nederland komen, zei Joost Eerdmans tijdens het lijsttrekkersdebat van RTL. Dat klopt niet: gemiddeld over het jaar is het veel minder.

De JA21-leider heeft ongetwijfeld selectief geshopt in de cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie, dat wekelijks de instroomcijfers meldt. De afgelopen twee weken kwamen er inderdaad duizend asielzoekers per week binnen, de week daarvoor waren het er 1100 en de week daarvoor duizend, schrijft AD.nl. Maar dat zijn de enige vier weken waarvoor dit cijfer klopt.

En dat komt overeen met eerdere jaren: in de herfst melden zich altijd meer asielzoekers in Europa dan in de rest van het jaar. Dat geldt dus ook niet alleen voor Nederland. Dat komt doordat het in de zomer makkelijker is om per boot naar Europa te reizen.

In geen enkele andere week dit jaar zijn er duizend of meer asielzoekers naar ons land gekomen. In de eerste 23 weken van het jaar lag het aantal tussen de 600 en 800 en in week 24 tot en met 37 was dat 800 tot 900. Bovendien zitten bij die cijfers ook heraanvragen - mensen die dus voor een tweede keer asiel aanvragen - en gezinsherenigingen. En tenslotte: duizend aanvragen betekent niet duizend statushouders. Het percentage mensen dat mag blijven is sterk gedaald van 70 tot 85 procent in eerdere jaren tot ongeveer 40 procent in het eerste kwartaal van 2025.

Ook is in het algemeen het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt hard afgenomen. In de herfst van 2015, toen veel Syriërs vluchtten voor oorlog, waren er weleens 4200 aanvragen in een week.