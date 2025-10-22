ECONOMIE
Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen kan op 47 stations

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 16:59
anp221025212 1
UTRECHT (ANP) - Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen volgende week woensdag kan op 47 treinstations, meldt NS. Dat zijn er vier meer dan bij de landelijke verkiezingen in november 2023.
De meeste stemlokalen zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Bij het stembureau op station Winterswijk kunnen kiezers al vanaf 05.00 uur terecht. Ook in het naburige Aalten kan al vroeg gestemd worden, vanaf 05.15 uur. Kort daarna, om 05.30 uur, volgt station Zwijndrecht. Bij het stembureau op de eerste verdieping van de stationshal van Utrecht Centraal maken NPO-radiozenders 3FM en FunX van 06.00 uur tot 10.00 uur een liveshow over de verkiezingen.
Stemmen kan met een geldige stempas en identiteitsbewijs in de eigen gemeente. Mensen die op een ander station willen stemmen, moeten op tijd een kiezerspas aanvragen waarmee ze in het hele land kunnen stemmen.
