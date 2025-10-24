Trump verbreekt handelsonderhandelingen met Canada om reclame

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag (lokale tijd) de handelsonderhandelingen met Canada stopgezet. "Gebaseerd op hun schandalige gedrag worden alle handelsonderhandelingen met Canada hierbij beëindigd", schrijft Trump op zijn platform Truth Social.

In zijn bericht verwijst Trump naar een Canadese reclame waarin de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan zich negatief uitspreekt over importtarieven. Volgens Trump is de reclame "nep" en "frauduleus".

De premier van de Canadese provincie Ontario, Doug Ford, zei eerder deze week dat de reclame de aandacht van Trump had getrokken. "Ik hoorde dat de president van onze reclame heeft gehoord. Hij zal vast niet al te blij zijn geweest", aldus Ford.

Trump ontketende een handelsoorlog door hoge importtarieven in te stellen tegen veel landen, waaronder Canada. Eerder dit jaar legde Trump importtarieven op voor staal, aluminium en auto's uit Canada. De twee landen zijn al weken in gesprek over een mogelijke deal.