KNMI evalueert eerste inzet alarm via app voor code rood

DE BILT (ANP) - In alle vroegte ging woensdagochtend voor het eerst het alarm voor code rood af op telefoons van mensen die de KNMI-app hebben geïnstalleerd. Het weerinstituut waarschuwde het hele land rond 04.30 uur voor gladheid in de drie noordelijke provincies. Dat vraagt om een evaluatie van de instellingen, aangezien ook mensen buiten Groningen, Drenthe en Friesland daar wakker van werden.

De laatste keer dat het KNMI code rood afgaf, was in juli 2023 voor storm Poly. De KNMI-app dateert van november 2024. "Het idee was dat het voor iedereen handig is om te weten als er code rood is", legt een woordvoerder uit. "Doel was dat je dan op de hoogte bent als je naar een rood gebied moet reizen." Voor de codes oranje en geel kan een eigen gebied met meldingen ingesteld worden, voor rood niet.

"Nu, de eerste keer dat we het alarm gebruiken, is het midden in de nacht en ook nog alleen in het noorden. Woon je in Tilburg, dan krijg je hem ook. Het voelt toch ineens minder logisch om het zo te doen", klinkt uit een voorzichtige eerste conclusie.