Chevron gaat naar olie en gas zoeken voor de kust van Syrië

DAMASCUS (ANP/RTR) - Het grote Amerikaanse oliebedrijf Chevron heeft een voorlopige deal getekend voor het zoeken naar olie en gas in de wateren voor de kust van Syrië. De exploratieovereenkomst werd getekend met staatsoliemaatschappij Syrian Petroleum Company en het bedrijf UCC Holding uit Qatar, aldus een woordvoerder van Chevron.

Chevron is al actief in de regio met zijn werk in het enorme Leviathan-gasveld voor de kust van Israël, waarvan het mede-eigenaar en beheerder is. Het Russische bedrijf Soyuzneftegaz tekende in 2013 ook al een deal om naar olie en gas te zoeken voor de kust van Syrië, maar dat werd twee jaar later gestopt vanwege de burgeroorlog in het land. Het grootste deel van de Syrische olieproductie komt nu uit velden in het noordoosten van het land.

Westerse bedrijven kijken voorzichtig weer naar Syrië sinds de val van het Assad-regime eind 2024. Damascus hoopt daarbij op Amerikaanse steun bij de wederopbouw van het door oorlog verscheurde land.