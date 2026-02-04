ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chevron gaat naar olie en gas zoeken voor de kust van Syrië

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 15:32
anp040226184 1
DAMASCUS (ANP/RTR) - Het grote Amerikaanse oliebedrijf Chevron heeft een voorlopige deal getekend voor het zoeken naar olie en gas in de wateren voor de kust van Syrië. De exploratieovereenkomst werd getekend met staatsoliemaatschappij Syrian Petroleum Company en het bedrijf UCC Holding uit Qatar, aldus een woordvoerder van Chevron.
Chevron is al actief in de regio met zijn werk in het enorme Leviathan-gasveld voor de kust van Israël, waarvan het mede-eigenaar en beheerder is. Het Russische bedrijf Soyuzneftegaz tekende in 2013 ook al een deal om naar olie en gas te zoeken voor de kust van Syrië, maar dat werd twee jaar later gestopt vanwege de burgeroorlog in het land. Het grootste deel van de Syrische olieproductie komt nu uit velden in het noordoosten van het land.
Westerse bedrijven kijken voorzichtig weer naar Syrië sinds de val van het Assad-regime eind 2024. Damascus hoopt daarbij op Amerikaanse steun bij de wederopbouw van het door oorlog verscheurde land.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading