DE BILT (ANP) - Door bevriezing van natte wegdelen kan het zondag in delen van het land glad zijn op de weg. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het midden van het land en in het noordoosten, met name in Drenthe.

Het weerinstituut benadrukt dat de gladheid niet altijd goed te zien is. Weggebruikers wordt aangeraden langzamer te rijden en meer afstand te houden tot andere voertuigen.

Eerder waarschuwde het KNMI al voor dichte mist in het land, met uitzondering van de kuststrook en het uiterste noorden. Voor zowel de mist als de gladheid geldt tot zondagochtend 10.00 uur code geel.