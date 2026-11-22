JAKARTA (ANP/AFP) - Zeker 39 mensen worden vermist na een grote brand in een snoepfabriek in Indonesië. De brand in de fabriek, die op ongeveer 50 kilometer ten westen van hoofdstad Jakarta ligt, brak zaterdagmiddag uit. De oorzaak is nog niet bekend.

Zondagochtend staan delen van het pand nog steeds in brand, wat de zoektocht naar de vermiste personen moeilijk maakt, aldus de reddingsdiensten. Op beelden van lokale televisiezenders is te zien dat delen van het dak van de fabriek zijn ingestort.