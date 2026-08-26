Vele doden, honderden toeristen vermist na overstroming Nepal: 'complete dorpen verzwolgen door het water'

De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen in de regio Rasuwa als vermist zijn gemeld na een grote overstroming daar. Onder de vermisten is zeker één Nederlander.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met de overstromingen in Nepal, maar zegt nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten te kunnen bevestigen. "Het ministerie en de honorair consul ter plaatse in Kathmandu volgen de ontwikkelingen nauwgezet", aldus een woordvoerder. "We staan klaar om consulaire bijstand te verlenen als daaraan behoefte is."

Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers na de overstroming. De politie zegt dat er ten minste negentien doden zijn gevallen. De verwachting is dat dit aantal nog verder oploopt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in totaal worden vermist. Ook in de Chinese autonome regio Tibet, net over de grens met Nepal, wordt gevreesd voor veel slachtoffers.

Complete dorpen weggevaagd

Van de 384 vermiste reizigers komen er 291 uit het buitenland, melden de Nepalese autoriteiten. Het gaat om zeker 105 mensen uit India. Ook worden mensen uit Australië, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika gezocht. Van tientallen vermiste buitenlanders is de nationaliteit nog niet duidelijk. Volgens persbureau Yonhap zijn in ieder geval ook acht Zuid-Koreanen vermist die in het land aan het werk waren.

Rond 08.30 uur lokale tijd deed zich plotseling een overstroming van de rivier Bhote Koshi voor. Op televisiebeelden is te zien hoe huizen en een metalen brug worden weggevaagd en auto's worden meegesleurd door het water . Getuigen zeiden tegen persbureau Reuters dat complete dorpen zijn verzwolgen door het water.

GLOF

Functionarissen vermoeden dat een Glacial Lake Outburst Flood (GLOF, een plotselinge overstroming door het doorbreken van een gletsjermeer) in Tibet een plotselinge stroomstoot water de Bhote Koshi-rivier in stuurde. Volgens een studie van ICIMOD-UNDP uit 2020 telt het stroomgebied van de Bhote Koshi 122 gletsjermeren.

Een Nepalese legerwoordvoerder meldt dat reddingshelikopters niet kunnen landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt.

Zie hieronder beelden van het natuurgeweld gedeeld op socialmediaplatform X: