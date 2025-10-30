Knoops: vrijspraak Marco Borsato is enige juiste uitkomst

UTRECHT (ANP) - "Vrijspraak is de enige juiste uitkomst van deze zaak." Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops aan het einde van zijn betoog in de ontuchtzaak rond zijn cliënt Marco Borsato.

Knoops stelde onder meer dat er aanwijzingen zijn dat de verklaring van het vermeende slachtoffer niet authentiek is en op belangrijke delen strijdig is met de waarheid. De verklaring wijkt volgens Knoops ook af van die van haar moeder en enkele getuigen. Ook zegt de raadsman dat een handschriftonderzoek geen overtuigend bewijs oplevert dat het dagboek, waarin het toen minderjarige meisje over de vermeende ontucht schreef, authentiek is.

Het heimelijk opgenomen gesprek tussen de moeder van het meisje en Borsato is volgens Knoops tevens ontlastend voor Borsato, in tegenstelling tot wat het OM dinsdag beweerde. De raadsman zegt ook dat er geen objectief steunbewijs is voor de betastingen waarvan de zanger wordt beschuldigd.

Tegen Borsato werd dinsdag een celstraf van vijf maanden geëist. Het Openbaar Ministerie reageert om 15.00 uur op het pleidooi.