ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Platenconcern achter Taylor Swift sluit deal over AI-muziek

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 14:08
anp301025191 1
HILVERSUM (ANP/BLOOMBERG) - Platenconcern Universal Music Group heeft een licentiedeal gesloten met de AI-muziekstart-up Udio. Dat bedrijf krijgt daardoor toegang tot de muziek van sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Elton John om zijn kunstmatige intelligentiemodellen te trainen. De artiesten worden hiervoor gecompenseerd.
De stap betekent een ommezwaai in de muziekindustrie. Universal klaagde Udio en Suno, een andere AI-muziekstart-up, vorig jaar nog aan, met de beschuldiging dat zij hun AI-modellen onrechtmatig hadden getraind op enorme hoeveelheden auteursrechtelijk beschermde geluidsopnamen. Ook Sony en Warner Music kwamen met die aanklacht.
Nu krijgt Udio legaal toegang tot een grote muziekcatalogus. Het bedrijf wil volgend jaar een nieuw AI-muziekplatform opzetten, waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen zelf muziek aan te passen en onderling uit te wisselen. Hoeveel geld artiesten precies ontvangen als hun muziek door AI wordt gebruikt, is niet naar buiten gebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

Loading