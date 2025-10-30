Platenconcern achter Taylor Swift sluit deal over AI-muziek

HILVERSUM (ANP/BLOOMBERG) - Platenconcern Universal Music Group heeft een licentiedeal gesloten met de AI-muziekstart-up Udio. Dat bedrijf krijgt daardoor toegang tot de muziek van sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Elton John om zijn kunstmatige intelligentiemodellen te trainen. De artiesten worden hiervoor gecompenseerd.

De stap betekent een ommezwaai in de muziekindustrie. Universal klaagde Udio en Suno, een andere AI-muziekstart-up, vorig jaar nog aan, met de beschuldiging dat zij hun AI-modellen onrechtmatig hadden getraind op enorme hoeveelheden auteursrechtelijk beschermde geluidsopnamen. Ook Sony en Warner Music kwamen met die aanklacht.

Nu krijgt Udio legaal toegang tot een grote muziekcatalogus. Het bedrijf wil volgend jaar een nieuw AI-muziekplatform opzetten, waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen zelf muziek aan te passen en onderling uit te wisselen. Hoeveel geld artiesten precies ontvangen als hun muziek door AI wordt gebruikt, is niet naar buiten gebracht.