KNVvL: ongelukken met luchtballonnen zijn uitzonderlijk

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 9:13
WOERDEN (ANP) - Een ongeluk met een luchtballon - zoals woensdagavond gebeurde in Friesland - komt niet vaak voor. Volgens Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) zijn er de laatste dertig jaar geen slachtoffers gevallen door een ballonvaart. "Dit trekt iedereen zich aan, we leven mee met alle betrokkenen."
Bij het ongeluk in het Friese De Hoeve, waarbij de luchtballon een harde landing maakte in een weiland, kwam een persoon om het leven en raakten vijf mensen gewond. In de luchtballon zaten 34 mensen, onder wie de piloot en copiloot.
De verongelukte luchtballon was de grootste van Nederland en is in 2023 in gebruik genomen, weet Hoogeslag. De piloot, die ongedeerd bleef, was volgens haar heel ervaren. "De impact is heel groot."
