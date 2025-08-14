ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drie van vijf gewonden ballonongeluk Friesland zwaargewond

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 9:10
anp140825069 1
DE HOEVE (ANP) - Van de vijf gewonden die na het ongeluk met een luchtballon in Friesland woensdagavond naar het ziekenhuis zijn gebracht, zijn er drie zwaargewond. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdagochtend weten. Hij weet niet of zij in levensgevaar verkeren.
Een van de 34 inzittenden kwam om. De woordvoerder weet dat de bestuurder van de ballon niet een van deze zes mensen is. De luchtvaartpolitie zal donderdag later meer informatie delen over de slachtoffers, aldus de veiligheidsregio Fryslân.
De ballon is "een van de grootste van Nederland, maar met 34 personen in een grote mand sta je dan alsnog dicht op elkaar", vertelt de woordvoerder. "Je kunt je voorstellen dat als de ballon dan een harde landing maakt en de mand stuitert, mensen ook flink stuiteren." Hij bevestigt eerdere berichten dat mensen uit de mand zijn gevallen. Het precieze aantal weet hij niet, "sommigen zullen ook snel zijn uitgestapt".
Vorig artikel

Vlag halfstok op politiebureaus voor omgekomen motoragent

Volgend artikel

KNVvL: ongelukken met luchtballonnen zijn uitzonderlijk

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

ANP-429099245

Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan