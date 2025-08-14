Drie van vijf gewonden ballonongeluk Friesland zwaargewond

DE HOEVE (ANP) - Van de vijf gewonden die na het ongeluk met een luchtballon in Friesland woensdagavond naar het ziekenhuis zijn gebracht, zijn er drie zwaargewond. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdagochtend weten. Hij weet niet of zij in levensgevaar verkeren.

Een van de 34 inzittenden kwam om. De woordvoerder weet dat de bestuurder van de ballon niet een van deze zes mensen is. De luchtvaartpolitie zal donderdag later meer informatie delen over de slachtoffers, aldus de veiligheidsregio Fryslân.

De ballon is "een van de grootste van Nederland, maar met 34 personen in een grote mand sta je dan alsnog dicht op elkaar", vertelt de woordvoerder. "Je kunt je voorstellen dat als de ballon dan een harde landing maakt en de mand stuitert, mensen ook flink stuiteren." Hij bevestigt eerdere berichten dat mensen uit de mand zijn gevallen. Het precieze aantal weet hij niet, "sommigen zullen ook snel zijn uitgestapt".