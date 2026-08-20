Koerdische leider: Koerden vallen weer onder staat Syrië

QAMISHLI (ANP/AFP) - De Syrisch-Koerdische leider Mazloum Abdi heeft gezegd dat de Koerdische autonome instellingen in het land volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Er breekt een nieuwe fase aan, volgens Abdi. Dit is een gevolg van onderhandelingen die leidden tot een overeenkomst tussen Damascus en de Koerden, die onder druk hun autonomie opgaven.

Ze vormen met naar schatting 10 procent van de bevolking een grote minderheid. Ze hadden tijdens de burgeroorlog steun uit de VS en genoten vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. De strijdgroepen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) speelden een cruciale rol bij het verslaan van het schrikbewind van jihadisten van Islamitische Staat in Syrië. Dat was in 2019 voorbij en eind 2024 viel in Damascus de dictatuur van Bashar al-Assad.

De belangstelling van de VS voor de Koerden nam af en Washington zoekt toenadering tot de huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa. Die heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.