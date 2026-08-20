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VS eerder over op winterbenzine om prijs aan pomp te drukken

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 21:50
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine in de Verenigde Staten. Dit is de jongste maatregel van Washington om de brandstofkosten voor gewone Amerikanen te drukken en de zorgen over de brandstoflevering, die zijn aangewakkerd door de oorlog in het Midden-Oosten, te verlichten.
Het Amerikaanse milieuagentschap EPA maakte donderdag bekend dat het de reguliere zomervoorschriften voor benzine versoepelt. Deze overstap, die het gebruik mogelijk maakt van een minder schone winterbrandstof, vindt doorgaans midden september plaats. Maar dit jaar is het in de VS al vanaf 1 september toegestaan om benzine te verkopen met 10 procent ethanol. Die benzine verdampt sneller dan de brandstof die doorgaans in de zomer wordt verkocht.
Volgens de regering zal deze maatregel het binnenlandse aanbod van benzine verhogen met honderdduizenden vaten per dag. Dat moet gunstig uitpakken voor de prijzen aan de pomp.
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