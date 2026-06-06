Koeweit meldt aanvallen met drones en raketten

KOEWEIT-STAD (ANP) - De Koeweitse luchtverdediging heeft drone- en raketaanvallen onderschept, zo meldt het staatspersbureau KUNA in de nacht van vrijdag op zaterdag op basis van verklaringen van de generale staf van het leger.

Het is niet bekend wat de herkomst is van de drones en raketten, noch wat de doelwitten zijn.

Eerder deze week viel één dode bij aanvallen met ballistische raketten en drones op de internationale luchthaven en meerdere diplomatieke missies in Koeweit. Volgens het land ging het om Iraanse aanvallen, maar de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) ontkende het vliegveld van Koeweit te hebben beschoten.

Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran hebben de Iraanse strijdkrachten geregeld projectielen afgevuurd op Koeweit en andere Golfstaten.