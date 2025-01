Koffie uit een tube. Makkelijk voor onderweg. Maar ook lekker?

Koffie uit een tube is in de VS bezig een hit te worden. De Dark Roast koffiepasta van No Normal Coffee belooft probleemloos koffiegenot onderweg - tot wel 20 kopjes uit één tube. Of je nu kampeert, aan duursport doet of rondhangt op een festival, deze in water oplosbare pasta wil een praktische metgezel zijn. Je kunt het als je snel caffeinne nodig hebt ook op een banaan smeren, of op je brood. Maar kan het instant koffie overtreffen op het gebied van smaak en gemak? Downtown Magazine probeerde het uit.

De pasta is speciaal ontworpen voor outdoorliefhebbers en belooft probleemloze koffie voor onderweg. Het moet een oplossing worden om koffieliefhebbers te voorzien van hun favoriete drankje zonder dat daar apparatuur voor nodig is. De Dark Roast koffiepasta probeert twee veelvoorkomende problemen voor koffieliefhebbende avonturiers op te lossen: een overvolle rugzak en slechte koffie.

Hoewel je de pasta rechtstreeks uit de tube kunt consumeren, is de meest gebruikelijke manier om het te gebruiken het aan te lengen met water in een koffiemok. Het bereiden van de warme drank duurt slechts enkele seconden. Is No Normal Dark Roast dan gewoon een veredelde oploskoffiepasta?

No Normal Coffee is anders dan oploskoffie een “nat product”. Hier worden de gemalen bonen ook geëxtraheerd en verdampt tot een concentraat, maar dit concentraat wordt niet verpoederd. In plaats daarvan wordt het rechtstreeks in tubes verpakt. Bovendien worden vluchtige aroma's - die meestal verloren gaan bij de productie van oploskoffie - opgevangen tijdens het extractieproces en later weer toegevoegd aan het concentraat. Dit geeft de koffiepasta een voorsprong met een meer divers, genuanceerd aromaprofiel.

Bij Downtown Magazine zijn ze er niet uit of het ook lekker is. Acht van de tien testers vonden het niet lekker of vonden het op zijn best een nepsmaak. Het ruikt volgens de testers wel lekker. De geur roept herinneringen op aan Turkse mokka: krachtig, rokerig en vol met intens gebrande tonen die grenzen aan verbranding. No Normal Coffee leunt zwaar in de richting van mokka: zoet en toch robuust, scherp, met uitgesproken zuren en bitterheid. Het gebruik van de aanbevolen 5 g per 100 ml water resulteert in een drankje dat nogal waterig en zoet is. Het verhogen van de dosering geeft het meer kracht, maar maakt het nog zoeter - wat geen verrassing is met een suikergehalte van 30%.

Voor outdoorfans die liever licht reizen is koffie uit een tube een ideale oplossing. Alles wat je nodig hebt is de tube, een thermosfles met heet water en een lepel. Het is ook een geweldig alternatief voor marathonlopers - knijp gewoon een beetje pasta op een banaan voor een snelle cafeïne- en suikerboost om de laatste kilometers door te komen. Als je je koffie echter zonder suiker drinkt of niet openstaat voor het experimenteren met smaken, dan is No Normal Coffee Dark Roast vermoedelijk een slecht idee.

En dan is er nog de prijs: is de minimalistische aanpak € 0,90 per kopje waard? Dat is vrij duur vergeleken met Fairtrade bonen voor een espressomachine op een fornuis, die slechts € 0,30 tot € 0,45 per kopje kosten. Terwijl een tube koffiepasta van € 17,95 maximaal 20 kopjes oplevert, kun je met 500 g Fairtrade koffie voor dezelfde prijs wel 60 kopjes zetten.