Kolonisten vallen Palestijns dorp aan, Israëlisch leger grijpt in

QUSRA (ANP/AFP) - Tientallen Joodse kolonisten hebben het Palestijnse dorp Qusra op de bezette Westelijke Jordaanoever aangevallen, waarna Israëlische strijdkrachten hebben ingegrepen.

In eerste instantie viel een kleine groep kolonisten huizen aan. Na weerstand van de lokale bewoners riepen zij andere kolonisten op. Het Israëlische leger meldde daarna in een verklaring dat soldaten en grenspolitie zijn ingezet "na meldingen dat Israëlische relschoppers in het gebied waren aangekomen en dat er gewelddadige confrontaties hadden plaatsgevonden, waaronder het gooien van stenen naar Palestijnen en andere burgers."

"Bij aankomst troffen de veiligheidsdiensten tientallen relschoppers aan die zich hadden verschanst in een Palestijns huis, terwijl er bewoners binnen waren", aldus de militaire verklaring verder, terwijl ook werd vermeld dat het leger "op de hoogte was van meldingen van gewonde Palestijnen". De soldaten hebben daarna de kolonisten verwijderd. Hun auto's zijn in beslag genomen.