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Saba waarschuwt voor storm Dolly, winning van water stilgelegd

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 17:24
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THE BOTTOM (ANP) - De bijzondere gemeente Saba zet zich schrap voor de naderende tropische storm Dolly. Tussen zaterdag en maandag kan dat leiden tot zware neerslag, onweersbuien en gevaarlijke omstandigheden op zee. Hevige buien kunnen aardverschuivingen veroorzaken, waarschuwt het eilandbestuur.
Saba heeft geen zoetwaterbron en moet dus zout zeewater ontzilten om aan drinkwater te komen. De installaties daarvoor worden van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade zo veel mogelijk te voorkomen. Saba vraagt zijn inwoners, ruim 2000 mensen, om in de komende dagen zo veel mogelijk water te besparen. Daarnaast krijgen mensen het advies om elektrische apparaten los te koppelen van het stopcontact.
Saba is een van de drie bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland. Met een oppervlakte van 13 vierkante kilometer is het ongeveer even groot als de gemeente Urk. De inwoners wonen op de flanken van een slapende vulkaan. Met een hoogte van 870 meter is die de hoogste berg in het Koninkrijk der Nederlanden.
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