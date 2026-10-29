Komende klimaattop draait meer om uitvoering dan om nieuwe doelen

DEN HAAG (ANP) - De jaarlijkse VN-klimaattop, die volgende maand in Antalya wordt gehouden, draait deze keer niet zozeer om onderhandelingen over grootse nieuwe klimaatdoelen. De vraag hoe bestaande doelen waargemaakt kunnen worden, staat veel meer voorop, zeggen experts, diplomaten en waarnemers.

Het belangrijkste doel, de opwarming onder de 1,5 graden houden, is volgens VN-milieubureau UNEP al niet meer haalbaar. Daarom wordt de inzet verlegd naar het zo beperkt mogelijk houden van de overschrijding.

Gastland Turkije zegt van "abstracte beloften" naar "meetbare uitvoering" te willen. Een concreet voorstel is om een veel groter deel van het energiegebruik met elektriciteit in te vullen: van 23 procent naar 35 procent in 2035. Hoe duurzaam dat is, hangt af van de herkomst van stroom. "Als het uit een kolencentrale komt, heeft het klimaat er nog niets aan", zegt klimaatexpert Hilde Stroot van Oxfam Novib.

Energie- en waterverbruik

Klimaatminister Stientje van Veldhoven omschrijft de top als "mondiale marktplaats voor klimaatactie". In een Kamerbrief benadrukte ze het belang: "De extreme hitte, bosbranden, droogte en overstromingen in Europa en op vele andere plekken in de wereld afgelopen zomer benadrukken opnieuw hoe belangrijk het is om kwetsbaarheid te verminderen en weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te vergroten."

Ook energie- en waterverbruik door datacenters staat op de agenda. Een "AI-belofte" die de voorzitter heeft rondgestuurd, bevat een oproep aan landen en bedrijven om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Denktank World Resources Institute (WRI) ziet "de juiste richting", maar vindt het nog te vrijblijvend.

Adaptatie

Klimaatfinanciering voor armere landen en het weerbaar maken van samenlevingen (adaptatie) blijven ook grote thema's. Daar zijn afspraken over gemaakt, maar uitvoering en donaties blijven achter. Het schadefonds deed onlangs een eerste toezegging: Nepal kan na de verwoestende natuurramp van augustus 20 miljoen dollar krijgen, een fractie van de miljarden die het nodig heeft.

Net als vorig jaar zijn de VS de grote afwezige. De rest van de wereld praat verder, al liggen de belangen ver uit elkaar. Eilandstaten die door de stijgende zeespiegel voor hun voortbestaan vrezen, kan het niet snel genoeg gaan. Oliestaten trappen juist op de rem. Gelijkgestemde landen proberen intussen onderling afspraken te maken. Bijvoorbeeld over 'routekaarten' om van fossiele brandstoffen af te komen, waar Nederland tot dusver invulling aan geeft met een plan zonder einddatum.