Nederlandse coproductie The Secret Agent in race voor vier Oscars

LOS ANGELES (ANP) - De Braziliaanse film The Secret Agent van regisseur Kleber Mendonça Filho heeft donderdag vier Oscarnominaties in de wacht gesleept. De film is mede geproduceerd door het Nederlandse productiehuis Lemming Film.

Het drama, dat zich afspeelt tijdens de militaire dictatuur van de jaren zeventig, maakt half maart kans op de beeldjes voor film, buitenlandse film, acteur en casting.

In The Secret Agent probeert een wetenschapper (Wagner Moura) het land te ontvluchten als hij merkt dat de dictatuur het land steeds verder in zijn greep krijgt. De film ontpopte zich de afgelopen maanden al als een grote favoriet bij allerlei prijsuitreikingen. Zo won de film twee Golden Globes.

Geluidsdesign en muziekproductie

Een belangrijk deel van de nabewerking van de film is in Nederland gedaan, zoals het geluidsdesign en de muziekproductie en een deel van de visual effects. Ook was een Nederlands team verantwoordelijk voor het maken van een afgehakt harig been dat een belangrijke bijrol speelt in het verhaal.

Producent Erik Glijnis noemt de Oscarnominaties ook een succes voor de Nederlandse filmwereld. "We zijn aan de champagne", laat Glijnis weten aan het ANP. "Het is bizar dat iets waar we met zoveel passie aan hebben gewerkt nu op het hoogste podium staat." Vooral de nominatie voor beste film is heel bijzonder, stelt hij: "Dat gebeurt niet vaak met niet-Engelstalige films. Voor Brazilië is dit een mijlpaal. Maar ook met de Nederlandse film schrijven we hiermee geschiedenis."

The Secret Agent draait in Nederland op het IFFR en vanaf 12 februari in het hele land.