Komende week guur en onstuimig, grote kans op sneeuw

HOUTEN (ANP) - De weersomslag die komende week in Nederland plaatsvindt, kan plaatselijk even voor witte straten zorgen. Dat meldt weerbureau Weeronline zondag. Voor de rest is het heersende weerbeeld, met name na maandag, fris, onstuimig en guur.

Maandag begint nog overwegend droog. Het wordt gemiddeld 6 tot 8 graden en ook is er zo nu en dan ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag vindt de kentering in het weer van de afgelopen periode plaats, aldus het weerbureau. Een grootschalig neerslaggebied dat vanuit het Verenigd Koninkrijk over Nederland trekt, kan naar alle waarschijnlijkheid al op die dag voor natte sneeuw zorgen. Lang blijft het niet liggen, "maar als het hard genoeg door sneeuwt, kan het regionaal toch wel even wit worden". Plekken in het noorden, maar ook in steden als Utrecht en Nijmegen, kunnen dan al de eerste sneeuwvlokken zien.

Naast koud en nat weer, staat er dinsdag ook een flinke wind. Met name in het zuidwesten en aan de kust kan het flink gaan waaien. In de loop van de avond zijn in die regio's windstoten tot wel 75 kilometer per uur mogelijk, meldt Weeronline.

Van woensdag tot en met vrijdag, wanneer het neerslaggebied is overgetrokken, zwakken de neerslagkansen enigszins af en wordt het gemiddeld tussen de 4 en 7 graden. Wel wordt de kans op een wat dikker sneeuwdek, "van enkele centimeters", in met name het binnenland groter. Hiervoor geldt volgens het weerbureau wel de voorwaarde dat de intensiteit van die winterse buien dan hoog genoeg moet zijn.