De horror: smokkelaar gepakt met 300 tarantula's op zijn buik geplakt

Driehonderd tarantula's, honderd duizendpoten en negen giftige kogelmieren, het was een horrorvangst voor de politie op de luchthaven van Lima in Peru. Daar is een Zuid-Koreaanse man gearresteerd, die de bijzondere waar het land in wilde smokkelen.

Het was zijn opvallend dikke buik die hem verried. Hij had twee gordels om zijn buik waaraan de zakjes met dieren vastzaten. De 28-jarige verdachte kan zware straffen verwachten. Peru pakt de illegale handel in wilde dieren hard aan.

Ook omdat het een groot probleem is. Dieren als tarantula's en kogelmieren worden steeds vaker verkocht aan verzamelaars die er veel geld voor over hebben.