Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Komst Gelders Museum vrijwel rond, provincie trekt extra geld uit

Samenleving
door anp
anp111126180 1
Volg ons op Google Nieuws
ARNHEM (ANP) - Het nieuw op te zetten Gelders Museum in Zutphen lijkt er definitief te komen. Provinciale Staten van Gelderland gingen woensdag akkoord met een voorstel om 2,6 miljoen euro extra uit te trekken voor het initiatief over de Gelderse geschiedenis. Het provinciebestuur had eerder al 5 miljoen euro gereserveerd, maar dat bleek na een financiële verkenning niet genoeg te zijn.
Het Gelders Museum wordt geen apart nieuw museum, maar een overzichtstentoonstelling met de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Gelderland. Enkele thema's uit de 'Canon van Gelderland' zijn de prehistorie, de Vikingen, de Romeinen en de twintigste eeuw. Daarnaast wordt een apart geschiedenisprogramma opgezet op andere culturele locaties in de provincie.
Gelderland trekt vanaf 2028, als de tentoonstelling naar verwachting opent, jaarlijks maximaal 218.000 euro uit voor de exploitatie. Voorwaarde voor de provinciale bijdrage is dat de gemeente Zutphen minstens 50.000 euro per jaar meebetaalt.
loading

POPULAIR NIEUWS

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Een oudere vrouw aan de keukentafel bekijkt een brief en haar telefoon.

Dienst Toeslagen waarschuwt AOW'ers met huurtoeslag: geef binnen vier weken deze wijzigingen door

IMG_5331

China stookt meer kolen dan de rest van de wereld samen

zorgpremie-2027-vrolijk

Donderdag hoor je dat je zorgpremie zo'n €13 per maand stijgt, maar wie dan meteen overstapt, ziet maar een deel van de rekening

Loading